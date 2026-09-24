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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный купить с доставкой в Москве
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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный

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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 3
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 4
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 5
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
прозрачный
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 3
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 4
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 5
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный

Премиальный прозрачный клип-кейс ITSKINS Hybrid Clear со встроенным магнитным кольцом MagSafe разработан для Samsung Galaxy S24. Жесткая задняя панель из оптически прозрачного поликарбоната устойчива к царапинам, а эластичный бампер защищает грани от сколов. Полная совместимость с экосистемой магнитных аксессуаров и беспроводных зарядных устройств обеспечивает максимальный комфорт.

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Премиальный прозрачный клип-кейс ITSKINS Hybrid Clear со встроенным магнитным кольцом MagSafe разработан для Samsung Galaxy S24. Жесткая задняя панель из оптически прозрачного поликарбоната устойчива к царапинам, а эластичный бампер защищает грани от сколов. Полная совместимость с экосистемой магнитных аксессуаров и беспроводных зарядных устройств обеспечивает максимальный комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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