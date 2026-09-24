Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 650392
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный
Премиальный прозрачный клип-кейс ITSKINS Hybrid Clear со встроенным магнитным кольцом MagSafe разработан для Samsung Galaxy S24. Жесткая задняя панель из оптически прозрачного поликарбоната устойчива к царапинам, а эластичный бампер защищает грани от сколов. Полная совместимость с экосистемой магнитных аксессуаров и беспроводных зарядных устройств обеспечивает максимальный комфорт.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Премиальный прозрачный клип-кейс ITSKINS Hybrid Clear со встроенным магнитным кольцом MagSafe разработан для Samsung Galaxy S24. Жесткая задняя панель из оптически прозрачного поликарбоната устойчива к царапинам, а эластичный бампер защищает грани от сколов. Полная совместимость с экосистемой магнитных аксессуаров и беспроводных зарядных устройств обеспечивает максимальный комфорт.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy S24, прозрачный - по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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