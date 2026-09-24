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Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный купить с доставкой в Москве
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Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный

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Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 3
Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 4
Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 5
Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
черный
  • Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 3
  • Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 4
  • Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 5
  • Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7&quot;), черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 380 руб.  1 680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный
1 380 руб. -18%
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный

Этот чехол для телефона - исключительный продукт. Уровень защиты, который он обеспечивает, не имеет аналогов. Посадка идеальная, а кнопки невероятно отзывчивые. Он обеспечивает удобный захват, а внимание к деталям замечательное.

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Этот чехол для телефона - исключительный продукт. Уровень защиты, который он обеспечивает, не имеет аналогов. Посадка идеальная, а кнопки невероятно отзывчивые. Он обеспечивает удобный захват, а внимание к деталям замечательное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6.7"), черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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