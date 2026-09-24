Напильник, 250 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16129)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Напильник, 250 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16129)
Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
- Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
- Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
- Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
- Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.
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Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
- Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
- Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
- Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
- Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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