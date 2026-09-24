Напильник, 200 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16027)
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Характеристики
Описание товара Напильник, 200 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16027)
Трехгранный напильник Сибртех 16027, длина рабочей части 200 мм, с насечкой №2 и двухкомпонентной рукояткой, используется для ручной доводки металлических деталей, придания им нужной формы и размера. Оптимален для обработки треугольных отверстий, граней, пазов, внутренних углов. Насечка №2 с 13-25 зубьями на 1 см длины обеспечивает точную шлифовку после применения драчевого напильника. Инструмент будет полезен мастерам и любителям слесарного дела.
Преимущества
- Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, характеризующейся прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
- Высокое качество опиловки — на полотно нанесена перекрестная насечка, в которой вспомогательные мелкие зубцы обеспечивают шлифовку материала.
- Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания.
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Трехгранный напильник Сибртех 16027, длина рабочей части 200 мм, с насечкой №2 и двухкомпонентной рукояткой, используется для ручной доводки металлических деталей, придания им нужной формы и размера. Оптимален для обработки треугольных отверстий, граней, пазов, внутренних углов. Насечка №2 с 13-25 зубьями на 1 см длины обеспечивает точную шлифовку после применения драчевого напильника. Инструмент будет полезен мастерам и любителям слесарного дела.
Преимущества
- Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, характеризующейся прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
- Высокое качество опиловки — на полотно нанесена перекрестная насечка, в которой вспомогательные мелкие зубцы обеспечивают шлифовку материала.
- Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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