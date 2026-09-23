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Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640) купить с доставкой в Москве
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Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640)

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Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка 10640 Россия - фото 1
Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка 10640 Россия - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
  • Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка 10640 Россия - фото 1
  • Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка 10640 Россия - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
370 руб.  431 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640)
370 руб. -14%
431 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х5
Вес, кг.
1

Описание товара Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640)

Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640)



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Отзывы о товаре Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток печника, 400г, деревянная рукоятка Россия (10640) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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