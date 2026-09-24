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Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) купить с доставкой в Москве
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Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227)

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Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 1
Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 2
Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 3
Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 4
Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 5
Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 1
  • Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 2
  • Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 3
  • Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 4
  • Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 5
  • Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
310
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х5х3
Вес, г.
145

Описание товара Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227)

Плоский напильник Сибртех 16227 с полотном длиной 200 мм с насечкой №2, с двухкомпонентной рукояткой, — инструмент для ручной доводки металлических изделий. Применяется после грубой обработки драчевым напильником. Позволяет зачистить плоскую или выпуклую наружную поверхность, придать заготовке нужную форму или размер. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочая часть из высокоуглеродистой стали У13А устойчива к истиранию.
  • Точность опиловки — режущая часть с насечкой №2 (до 25 зубьев на 10 мм длины) снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания напильника.



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Отзывы о товаре Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
310
Страна производитель
Россия
Описание

Плоский напильник Сибртех 16227 с полотном длиной 200 мм с насечкой №2, с двухкомпонентной рукояткой, — инструмент для ручной доводки металлических изделий. Применяется после грубой обработки драчевым напильником. Позволяет зачистить плоскую или выпуклую наружную поверхность, придать заготовке нужную форму или размер. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочая часть из высокоуглеродистой стали У13А устойчива к истиранию.
  • Точность опиловки — режущая часть с насечкой №2 (до 25 зубьев на 10 мм длины) снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания напильника.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 200 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16227) - купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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