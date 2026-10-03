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Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel купить с доставкой в Москве
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Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel

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Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 1
Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 2
Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 3
Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 4
Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 5
Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 6
Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 1
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 2
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 3
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 4
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 5
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 6
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648936
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
130

Описание товара Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel

Струбцина клещеобразная удлиненная Denzel 20798 с глубиной зажима 80 мм, с двухкомпонентными рукоятками, способна удерживать детали толщиной до 100 мм. Будет полезна при склеивании или разметке заготовок. Подвижные губки с углублениями на прижимных поверхностях позволяют максимально точно позиционировать деталь при захвате. Струбцина пригодится в столярной мастерской, дома или на даче.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус из ударопрочного пластика усилен ребрами жесткости, поэтому выдерживает значительные нагрузки при сжатии.
  • Надежная фиксация — усиленная пружина позволяет крепко удерживать обрабатываемую деталь.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают надежный захват.



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Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Описание

Струбцина клещеобразная удлиненная Denzel 20798 с глубиной зажима 80 мм, с двухкомпонентными рукоятками, способна удерживать детали толщиной до 100 мм. Будет полезна при склеивании или разметке заготовок. Подвижные губки с углублениями на прижимных поверхностях позволяют максимально точно позиционировать деталь при захвате. Струбцина пригодится в столярной мастерской, дома или на даче.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус из ударопрочного пластика усилен ребрами жесткости, поэтому выдерживает значительные нагрузки при сжатии.
  • Надежная фиксация — усиленная пружина позволяет крепко удерживать обрабатываемую деталь.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают надежный захват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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