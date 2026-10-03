Напильник, 250 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех
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Характеристики
Описание товара Напильник, 250 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех
Плоский напильник Сибртех 162727 из стали У13А, с длиной полотна 250 мм и насечкой №2, предназначен для опиливания металлических деталей. Обеспечивает более точную обработку, чем драчевый напильник. Снимает слой металла с плоских и выпуклых поверхностей, позволяя подогнать размер и форму заготовки под нужные параметры. Инструмент пригодится в слесарной мастерской, а также будет полезен домашнему мастеру.
Преимущества
- Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, прочной и устойчивой к износу.
- Качественная опиловка — режущая поверхность имеет до 25 зубьев на 10 мм длины и снимает слой металла толщиной до 0,08 мм.
- Быстрое определение типа инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием класса насечки и марки стали.
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Плоский напильник Сибртех 162727 из стали У13А, с длиной полотна 250 мм и насечкой №2, предназначен для опиливания металлических деталей. Обеспечивает более точную обработку, чем драчевый напильник. Снимает слой металла с плоских и выпуклых поверхностей, позволяя подогнать размер и форму заготовки под нужные параметры. Инструмент пригодится в слесарной мастерской, а также будет полезен домашнему мастеру.
Преимущества
- Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, прочной и устойчивой к износу.
- Качественная опиловка — режущая поверхность имеет до 25 зубьев на 10 мм длины и снимает слой металла толщиной до 0,08 мм.
- Быстрое определение типа инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием класса насечки и марки стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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