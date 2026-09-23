Струбцина угловая, 75 мм, алюминиевая Sparta
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 648954
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х3
Вес, г.
149
Описание товара Струбцина угловая, 75 мм, алюминиевая Sparta
Алюминиевая угловая струбцина Sparta 203205 позволяет фиксировать под прямым углом детали шириной до 75 мм. Стальные винты и металлические губки обеспечивают надежный зажим. Инструмент используют во время проведения профессиональных и бытовых столярных работ.
Преимущества
- Облегченная конструкция — корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Длительный срок службы — оцинкованные винты не боятся коррозии.
- Точная фиксация деталей — винты с крупной червячной резьбой имеют плавный ход.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
75
Страна производитель
Китай
Алюминиевая угловая струбцина Sparta 203205 позволяет фиксировать под прямым углом детали шириной до 75 мм. Стальные винты и металлические губки обеспечивают надежный зажим. Инструмент используют во время проведения профессиональных и бытовых столярных работ.
Преимущества
- Облегченная конструкция — корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Длительный срок службы — оцинкованные винты не боятся коррозии.
- Точная фиксация деталей — винты с крупной червячной резьбой имеют плавный ход.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина угловая, 75 мм, алюминиевая Sparta - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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