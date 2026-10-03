Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,3-3/16" / 82мм Сибртех
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,3-3/16" / 82мм Сибртех
Струбцина клещеобразная Сибртех 20788 в пластиковом корпусе, с усиленной пружиной и двухкомпонентными рукоятками, предназначена для зажимания предметов толщиной до 3-3/16", или 82 мм. Используется для легкой фиксации деталей, например, для склеивания или разметки. Струбцина подходит для выполнения столярных работ дома или в мастерской.
Преимущества
- Захват предметов под разными углами — прижимные накладки закреплены на шарнирах.
- Долговечность — корпус из ударопрочного пластика устойчив к нагрузкам.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Струбцина клещеобразная Сибртех 20788 в пластиковом корпусе, с усиленной пружиной и двухкомпонентными рукоятками, предназначена для зажимания предметов толщиной до 3-3/16", или 82 мм. Используется для легкой фиксации деталей, например, для склеивания или разметки. Струбцина подходит для выполнения столярных работ дома или в мастерской.
Преимущества
- Захват предметов под разными углами — прижимные накладки закреплены на шарнирах.
- Долговечность — корпус из ударопрочного пластика устойчив к нагрузкам.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,3-3/16" / 82мм Сибртех