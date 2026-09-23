Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 648956
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х3
Вес, г.
182
Описание товара Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561)
Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20561, 150 х 265 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро фиксировать заготовки с целью их соединения или обработки — склеивания, сверления, шлифовки, пиления и других видов работ. Подвижная губка перемещается вдоль штанги при помощи пластинчатого механизма, а фиксатор препятствует разжиманию струбцины. Компактный размер упрощает работу с инструментом.
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20561, 150 х 265 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро фиксировать заготовки с целью их соединения или обработки — склеивания, сверления, шлифовки, пиления и других видов работ. Подвижная губка перемещается вдоль штанги при помощи пластинчатого механизма, а фиксатор препятствует разжиманию струбцины. Компактный размер упрощает работу с инструментом.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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