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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) купить с доставкой в Москве
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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561)

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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 1
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 2
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 3
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 4
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 5
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 6
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 7
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 8
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 9
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 10
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 11
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 12
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 13
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 14
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 15
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 16
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 17
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 18
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 19
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 20
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 21
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 22
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Материал рукояти
пластик
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 1
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 2
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 3
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 4
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 5
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 6
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 7
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 8
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 9
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 10
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 11
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 12
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 13
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 14
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 15
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 16
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 17
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 18
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 19
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 20
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 21
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 22
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648956
Доставка в Москве
Загружаем...
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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х3
Вес, г.
182

Описание товара Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561)

Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20561, 150 х 265 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро фиксировать заготовки с целью их соединения или обработки — склеивания, сверления, шлифовки, пиления и других видов работ. Подвижная губка перемещается вдоль штанги при помощи пластинчатого механизма, а фиксатор препятствует разжиманию струбцины. Компактный размер упрощает работу с инструментом.



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Отзывы о товаре Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20561, 150 х 265 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро фиксировать заготовки с целью их соединения или обработки — склеивания, сверления, шлифовки, пиления и других видов работ. Подвижная губка перемещается вдоль штанги при помощи пластинчатого механизма, а фиксатор препятствует разжиманию струбцины. Компактный размер упрощает работу с инструментом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20561) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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