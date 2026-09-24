Напильник, 200 мм, полукруглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16327)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 649286
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370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Напильник, 200 мм, полукруглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16327)
Полукруглый напильник Сибртех 16327 с насечкой №2, полотном длиной 200 мм и двухкомпонентной рукояткой, используется для промежуточной обработки металлических заготовок после применения драчевого напильника. Подходит для опиливания плоских и вогнутых поверхностей. За счет средней насечки №2 инструмент снимает тонкий слой материала толщиной до 0,08 мм, обеспечивая точность опиловки. Будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Полукруглый напильник Сибртех 16327 с насечкой №2, полотном длиной 200 мм и двухкомпонентной рукояткой, используется для промежуточной обработки металлических заготовок после применения драчевого напильника. Подходит для опиливания плоских и вогнутых поверхностей. За счет средней насечки №2 инструмент снимает тонкий слой материала толщиной до 0,08 мм, обеспечивая точность опиловки. Будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Напильник, 200 мм, полукруглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16327) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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