Болторез 300 мм, 12", Cr-Mo Denzel
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Характеристики
Описание товара Болторез 300 мм, 12", Cr-Mo Denzel
Описание товара Болторез 300 мм, 12", Cr-Mo Denzel Болторез Denzel 350 мм, 14", Cr-Mo 78533 предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 6.4 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Рабочая часть инструмента выполнена из качественной хромомолибденовой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Покрытие порошковой эмалью увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента и защищает рабочую часть от коррозии. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках при работе. Технические характеристики болтореза Denzel 78533 Диаметр прутка, мм 6,4 Материал губок CrMo Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Вес нетто, кг 1,138 Длина, мм 350 Диэлектрическое покрытие нет Преимущества болтореза Denzel 78533 Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Дополнительный рычаг уменьшает прикладываемое усилие Эксцентриковый механизм Denzel 350 мм, 14", Cr-Mo 78533 регулирует прилегание рабочих губок друг к другу Эргономичные рукоятки удобно лежат в руке Смотрите также: Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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