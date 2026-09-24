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ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)

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ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 1
ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 2
ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 3
ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 4
ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
  • ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 1
  • ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 2
  • ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 3
  • ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 4
  • ЗУБР №2, 1.5&quot;, 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х8х3
Вес, кг.
1.06

Описание товара ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)

Трубный рычажный ключ с прямыми губками №2, 1.5" Зубр МАСТЕР 27314-2 подходит для обхвата, закручивания/откручивания деталей и крепежа различной формы и размеров. Станет прекрасной альтернативой разводному ключу. Инструмент идеально подходит для высоких нагрузок. Отличается продолжительным сроком службы.



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Отзывы о товаре ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Описание
Трубный рычажный ключ с прямыми губками №2, 1.5" Зубр МАСТЕР 27314-2 подходит для обхвата, закручивания/откручивания деталей и крепежа различной формы и размеров. Станет прекрасной альтернативой разводному ключу. Инструмент идеально подходит для высоких нагрузок. Отличается продолжительным сроком службы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2) – стоимость товара 1060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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