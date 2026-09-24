Ножницы по металлу,270мм, прямой и левый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78372)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу,270мм, прямой и левый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78372)
Ножницы по металлу Denzel 78372 общей длиной 270 мм, из стали-CrMo, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и левого реза листовых металлических заготовок и металлопрофиля толщиной до 1,2 мм. Инструмент с усиленной конструкцией осевого шарнира рассчитан на профессиональное использование. Ножницы используются для проведения строительных, кровельных и слесарных работ.
Преимущества
- Высокое качество исполнения — ножницы изготовлены из прочной хромомолибденовой стали методом горячей штамповки, остро заточенные кованые лезвия с насечками не соскальзывают с заготовок.
- Эффективность — режущие кромки закалены до твердости 60-62 HRC и легко справляются даже с прочной «нержавейкой».
- Безопасность — блокировочный замок предотвращает случайное раскрытие лезвий во время транспортировки и хранения.
- Комфортная работа — плоский соединительный винт не цепляется за заготовки, удлиненные трехкомпонентные рукоятки не выскальзывают из руки.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется проушина для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитСтрубцина G-образная (32229-100) KRAFTOOL EXTREM G-100 100х50 мм
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 450 х 80 мм, усиленный ней...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитНожницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехко...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитЗаклепочник компактный двуручный ЗУБР МХ500, 2.4 - 4.8 мм, 290 м...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитРазвальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 600 х 120 х 700 мм Matrix (2041...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНожницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой рез,сталь-CrMo,двухком...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНабор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный ней...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКлюч разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25)
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНожницы по металлу,270мм, прямой рез,сталь-CrMo, трехкомп.рук-ки...
Ножницы по металлу Denzel 78372 общей длиной 270 мм, из стали-CrMo, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и левого реза листовых металлических заготовок и металлопрофиля толщиной до 1,2 мм. Инструмент с усиленной конструкцией осевого шарнира рассчитан на профессиональное использование. Ножницы используются для проведения строительных, кровельных и слесарных работ.
Преимущества
- Высокое качество исполнения — ножницы изготовлены из прочной хромомолибденовой стали методом горячей штамповки, остро заточенные кованые лезвия с насечками не соскальзывают с заготовок.
- Эффективность — режущие кромки закалены до твердости 60-62 HRC и легко справляются даже с прочной «нержавейкой».
- Безопасность — блокировочный замок предотвращает случайное раскрытие лезвий во время транспортировки и хранения.
- Комфортная работа — плоский соединительный винт не цепляется за заготовки, удлиненные трехкомпонентные рукоятки не выскальзывают из руки.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется проушина для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножницы по металлу,270мм, прямой и левый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78372)