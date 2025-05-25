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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel купить с доставкой в Москве
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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel

34 Отзывы
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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 1
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 2
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 3
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 4
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 5
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 6
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 7
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 8
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 9
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 10
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 11
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 12
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 13
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 14
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 15
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 16
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 1
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 2
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 3
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 4
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 5
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 6
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 7
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 8
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 9
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 10
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 11
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 12
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 13
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 14
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 15
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 16
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х23х4
Вес, г.
760

Описание товара Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel

Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Эдик Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для любых целей, пластик жесткий, всё продуманно.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Взял в столярку. Прошлой осенью взял пару таких струбцин. Показали себя на отлично, крепкие. Копия DeWalt.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Савелий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество струбцины на высшем уровне. Зажимает безупречно и надежно
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Марат Л.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Долговечная и надежная, зажимает крепко, смело рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Самвел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная струбцина. Я очень доволен покупкой, привезли быстро, пока только плюсы
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлен прочностью струбцины. Прям превзошла мои ожидания за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Mikhail V.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная и стабильная струбцина, никогда не подводила. Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит своих денег и даже больше. Рекомендую всем без сомнений
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество исполнения, работает безупречно. Заслуживает 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина за свою цену! Доволен полностью, буду советовать
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Исмаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Невероятно простая в использовании и при этом прочная, цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина! Советую всем, кто ищет качественный и не дорогой товар
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за такую удобную и качественную струбцину, меня порадовала
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Глеб Р.

Достоинства:


Комментарий:
Простая в использовании и невероятно эффективная! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Филипп М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Эрик А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошое соотношения цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не увидел минусов, пока чётко как качества, так и удобства и функциональность
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вебер В.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина крепкая, устойчиво крепится, не люфтит. Приемлемая цена. Удобная в работе.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
М А.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший способ когда работаешь один, держит крепко, без дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Вадим И.

Достоинства:


Комментарий:
Скрипит при нажатии на курок и движении на зажим. В живую - не очень крепко выглядит струбцина. Особенно если сравнивать с другими изделиями такого же класса и характеристик (Зубр например)…
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Константин У.

Достоинства:


Комментарий:
у струбцины на малой щёчке отсутствует накладка, в остальном пока нареканий нет. Струбцина рассчитана на то что можно фиксировать и распирать детали больших размеров за счёт изменения положения малой щёчки.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Жалгас Б.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцины на вид качественные. Но глубина губок не похоже на 8 см. А так остальном доволен приобретением.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Палец зажимают больно... больше ниче не совал
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
сьрубцина не плохая, но рама (направляющая) слабовата, при усилии греться. в моём случае не очень хорошо. слишком тонкий металл по сравнению с СИБРТЕХ
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Давид

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, 150 атмосфер ГП сжимает, держит .Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Юстас Ю.

Достоинства:


Комментарий:
крепкая,хорошо фиксирует.мягкие резиновые уплотнители не портят изделий.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Сашуль Р.

Достоинства:


Комментарий:
Зажимной очень похоже оригинал,а дальше посмотрим как крепче ли долгосрочный. I
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные струбцины! Мне очень понравились! Крепкий пластик, легко и просто перестраивается на разжим!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мощная... Хорошее качество....
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормально. Держит.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, зажимает сильно, очень удобно, отличное соотношение цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Авдей П.

Достоинства:


Комментарий:
Вообще отлично ! Вихрь есть deko есть Данные струбцину вообще , прияьно брать в руки и пользоваться заказал вторую . Получается , что ... Понравилась только этот бренд OneLove



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Эдик Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для любых целей, пластик жесткий, всё продуманно.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Взял в столярку. Прошлой осенью взял пару таких струбцин. Показали себя на отлично, крепкие. Копия DeWalt.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Савелий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество струбцины на высшем уровне. Зажимает безупречно и надежно
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Марат Л.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Долговечная и надежная, зажимает крепко, смело рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Самвел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная струбцина. Я очень доволен покупкой, привезли быстро, пока только плюсы
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлен прочностью струбцины. Прям превзошла мои ожидания за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Mikhail V.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная и стабильная струбцина, никогда не подводила. Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит своих денег и даже больше. Рекомендую всем без сомнений
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество исполнения, работает безупречно. Заслуживает 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина за свою цену! Доволен полностью, буду советовать
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Исмаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Невероятно простая в использовании и при этом прочная, цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина! Советую всем, кто ищет качественный и не дорогой товар
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за такую удобную и качественную струбцину, меня порадовала
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Глеб Р.

Достоинства:


Комментарий:
Простая в использовании и невероятно эффективная! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Филипп М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Эрик А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошое соотношения цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не увидел минусов, пока чётко как качества, так и удобства и функциональность
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вебер В.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина крепкая, устойчиво крепится, не люфтит. Приемлемая цена. Удобная в работе.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
М А.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший способ когда работаешь один, держит крепко, без дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Вадим И.

Достоинства:


Комментарий:
Скрипит при нажатии на курок и движении на зажим. В живую - не очень крепко выглядит струбцина. Особенно если сравнивать с другими изделиями такого же класса и характеристик (Зубр например)…
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Константин У.

Достоинства:


Комментарий:
у струбцины на малой щёчке отсутствует накладка, в остальном пока нареканий нет. Струбцина рассчитана на то что можно фиксировать и распирать детали больших размеров за счёт изменения положения малой щёчки.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Жалгас Б.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцины на вид качественные. Но глубина губок не похоже на 8 см. А так остальном доволен приобретением.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Палец зажимают больно... больше ниче не совал
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
сьрубцина не плохая, но рама (направляющая) слабовата, при усилии греться. в моём случае не очень хорошо. слишком тонкий металл по сравнению с СИБРТЕХ
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Давид

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, 150 атмосфер ГП сжимает, держит .Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Юстас Ю.

Достоинства:


Комментарий:
крепкая,хорошо фиксирует.мягкие резиновые уплотнители не портят изделий.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Сашуль Р.

Достоинства:


Комментарий:
Зажимной очень похоже оригинал,а дальше посмотрим как крепче ли долгосрочный. I
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные струбцины! Мне очень понравились! Крепкий пластик, легко и просто перестраивается на разжим!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мощная... Хорошее качество....
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормально. Держит.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, зажимает сильно, очень удобно, отличное соотношение цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Авдей П.

Достоинства:


Комментарий:
Вообще отлично ! Вихрь есть deko есть Данные струбцину вообще , прияьно брать в руки и пользоваться заказал вторую . Получается , что ... Понравилась только этот бренд OneLove


Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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