Top.Mail.Ru
Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов - фото 1
Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов - фото 2
Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
  • Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов - фото 1
  • Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов - фото 2
  • Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/2" 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Материал инструмента
CrMo
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х2
Вес, г.
610

Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов

Набор ЗУБР МАСТЕР 27652-H10 (1/2) на пластиковом рельсе. Cr-V. 10-19мм. 10 предметов Набор торцовых головок МАСТЕР Зубр предназначен для профессионального применения на различных производственных площадках, а также для домашнего использования. Позволяет работать с широким размерным рядом крепежа, включая специальный профиль E-TORX (внешняя звезда). Технические характеристики: - Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком; - Размер посадки: 1/2''; - Минимальный размер: 10 мм; - Максимальный размер: 19 мм. Особенности: - Хромованадиевая сталь; - Хроматированное покрытие; - Удобный пластиковый рельс. Комплектация: - Головка: 10 шт (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм); - Пластиковый держатель.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/2" 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Материал инструмента
CrMo
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ЗУБР МАСТЕР 27652-H10 (1/2) на пластиковом рельсе. Cr-V. 10-19мм. 10 предметов Набор торцовых головок МАСТЕР Зубр предназначен для профессионального применения на различных производственных площадках, а также для домашнего использования. Позволяет работать с широким размерным рядом крепежа, включая специальный профиль E-TORX (внешняя звезда). Технические характеристики: - Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком; - Размер посадки: 1/2''; - Минимальный размер: 10 мм; - Максимальный размер: 19 мм. Особенности: - Хромованадиевая сталь; - Хроматированное покрытие; - Удобный пластиковый рельс. Комплектация: - Головка: 10 шт (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм); - Пластиковый держатель.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов - по цене 1130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...