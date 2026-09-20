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Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371)

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Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 1
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 2
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 3
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 4
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 5
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 6
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 7
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 8
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 9
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 10
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 11
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 12
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 13
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 14
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 15
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 16
Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 1
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 2
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 3
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 4
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 5
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 6
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 7
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 8
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 9
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 10
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 11
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 12
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 13
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 14
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 15
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 16
  • Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658143
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал губок
CrMo
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371)

Ножницы по металлу Denzel 78371 общей длиной 270 мм, из стали-CrMo, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и правого реза листовых металлических заготовок и металлопрофиля толщиной до 1,2 мм. Инструмент с усиленной конструкцией осевого шарнира рассчитан на профессиональное использование. Ножницы используются для проведения строительных, кровельных и слесарных работ.

Преимущества

  • Высокое качество исполнения — ножницы изготовлены из прочной хромомолибденовой стали методом горячей штамповки, остро заточенные кованые лезвия с насечками не соскальзывают с заготовок.
  • Эффективность — режущие кромки закалены до твердости 60-62 HRC и легко справляются даже с прочной «нержавейкой».
  • Безопасность — блокировочный замок предотвращает случайное раскрытие лезвий во время транспортировки и хранения.
  • Комфортная работа — плоский соединительный винт не цепляется за заготовки, удлиненные трехкомпонентные рукоятки не выскальзывают из руки.
  • Удобное хранение — на рукоятке имеется проушина для подвешивания на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал губок
CrMo
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Описание

Ножницы по металлу Denzel 78371 общей длиной 270 мм, из стали-CrMo, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и правого реза листовых металлических заготовок и металлопрофиля толщиной до 1,2 мм. Инструмент с усиленной конструкцией осевого шарнира рассчитан на профессиональное использование. Ножницы используются для проведения строительных, кровельных и слесарных работ.

Преимущества

  • Высокое качество исполнения — ножницы изготовлены из прочной хромомолибденовой стали методом горячей штамповки, остро заточенные кованые лезвия с насечками не соскальзывают с заготовок.
  • Эффективность — режущие кромки закалены до твердости 60-62 HRC и легко справляются даже с прочной «нержавейкой».
  • Безопасность — блокировочный замок предотвращает случайное раскрытие лезвий во время транспортировки и хранения.
  • Комфортная работа — плоский соединительный винт не цепляется за заготовки, удлиненные трехкомпонентные рукоятки не выскальзывают из руки.
  • Удобное хранение — на рукоятке имеется проушина для подвешивания на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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