Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78371)
Ножницы по металлу Denzel 78371 общей длиной 270 мм, из стали-CrMo, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и правого реза листовых металлических заготовок и металлопрофиля толщиной до 1,2 мм. Инструмент с усиленной конструкцией осевого шарнира рассчитан на профессиональное использование. Ножницы используются для проведения строительных, кровельных и слесарных работ.
Преимущества
- Высокое качество исполнения — ножницы изготовлены из прочной хромомолибденовой стали методом горячей штамповки, остро заточенные кованые лезвия с насечками не соскальзывают с заготовок.
- Эффективность — режущие кромки закалены до твердости 60-62 HRC и легко справляются даже с прочной «нержавейкой».
- Безопасность — блокировочный замок предотвращает случайное раскрытие лезвий во время транспортировки и хранения.
- Комфортная работа — плоский соединительный винт не цепляется за заготовки, удлиненные трехкомпонентные рукоятки не выскальзывают из руки.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется проушина для подвешивания на крючок или гвоздь.
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Ножницы по металлу Denzel 78371 общей длиной 270 мм, из стали-CrMo, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и правого реза листовых металлических заготовок и металлопрофиля толщиной до 1,2 мм. Инструмент с усиленной конструкцией осевого шарнира рассчитан на профессиональное использование. Ножницы используются для проведения строительных, кровельных и слесарных работ.
Преимущества
- Высокое качество исполнения — ножницы изготовлены из прочной хромомолибденовой стали методом горячей штамповки, остро заточенные кованые лезвия с насечками не соскальзывают с заготовок.
- Эффективность — режущие кромки закалены до твердости 60-62 HRC и легко справляются даже с прочной «нержавейкой».
- Безопасность — блокировочный замок предотвращает случайное раскрытие лезвий во время транспортировки и хранения.
- Комфортная работа — плоский соединительный винт не цепляется за заготовки, удлиненные трехкомпонентные рукоятки не выскальзывают из руки.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется проушина для подвешивания на крючок или гвоздь.
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