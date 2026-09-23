Струбцина F-образная, усиленная, 600 х 120 х 700 мм Matrix (20417)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 648908
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х12
Вес, кг.
3.1
Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 600 х 120 х 700 мм Matrix (20417)
F-образная струбцина Matrix 20417, 600 х 120 х 700 мм, используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Величина захвата может достигать 600 мм, она регулируется при помощи подвижного кронштейна.
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
F-образная струбцина Matrix 20417, 600 х 120 х 700 мм, используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Величина захвата может достигать 600 мм, она регулируется при помощи подвижного кронштейна.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, усиленная, 600 х 120 х 700 мм Matrix (20417) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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