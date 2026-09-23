Струбцина G-образная,150 мм Сибртех (20586)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Струбцина G-образная,150 мм Сибртех (20586)
Струбцина G-образная Сибртех 20586 с шириной зажима 150 мм применяется для фиксации заготовок с целью их склеивания, а также для крепления к верстаку или станку для опиливания, сверления и другой обработки. Может использоваться во время сварки металлических деталей. Рама выполнена из чугуна с шаровидным графитом, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Струбцина пригодится в слесарной и столярной мастерской, а также будет полезна в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Работа со значительным усилием — резьбовой шток изготовлен из прочной стали Ст3.
- Надежная фиксация деталей — струбцина имеет подвижный зажим, установленный на шаровой шарнир.
- Защита от коррозии — корпус струбцины покрыт порошковой эмалью, а шток оцинкован.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, левый рез, сталь С55,двухкомпонентны...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, прямой рез, сталь С55,двухкомпонентн...
-
В наличииЦена 620 руб. 624 руб.155 руб. в СплитКиянка резиновая, 680г, белая резина, фибергласовая рукоятка 111...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 600х70х820 мм,пласт.корпус...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 400 х 80 х 480 мм Matrix (20409...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 55 мм, усиленный ней...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитСтрубцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитНожницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненн...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитПлашка СИБРТЕХ 77134, G3/4
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитСтрубцина G-образная, 200 мм Sparta
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитЗаклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270...
Струбцина G-образная Сибртех 20586 с шириной зажима 150 мм применяется для фиксации заготовок с целью их склеивания, а также для крепления к верстаку или станку для опиливания, сверления и другой обработки. Может использоваться во время сварки металлических деталей. Рама выполнена из чугуна с шаровидным графитом, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Струбцина пригодится в слесарной и столярной мастерской, а также будет полезна в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Работа со значительным усилием — резьбовой шток изготовлен из прочной стали Ст3.
- Надежная фиксация деталей — струбцина имеет подвижный зажим, установленный на шаровой шарнир.
- Защита от коррозии — корпус струбцины покрыт порошковой эмалью, а шток оцинкован.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Струбцина G-образная,150 мм Сибртех (20586)