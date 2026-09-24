Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 721906
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670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт; Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт; Накидной ключ 10мм - 1шт; Упаковка;
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х3
Вес, г.
720
Описание товара Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199)
Заклепочник Зубр М-180 стальной корпус 31199_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными заклепками из стали и алюминия. Данная модель изготовлена из высокопрочной стали и имеет долгий срок службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ.
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт; Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт; Накидной ключ 10мм - 1шт; Упаковка;
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Заклепочник Зубр М-180 стальной корпус 31199_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными заклепками из стали и алюминия. Данная модель изготовлена из высокопрочной стали и имеет долгий срок службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - по цене 670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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