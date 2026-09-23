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Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) купить с доставкой в Москве
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Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)

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Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 1
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 2
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 3
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 4
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 5
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 6
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 7
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 1
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 2
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 3
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 4
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 5
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 6
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 7
  • Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
575

Описание товара Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)

G-бразная струбцина Matrix 20604 с максимальной шириной зажима 100 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования при сварке. Рама изготовлена из высокопрочного чугуна, поэтому выдерживает значительные усилия. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов. Струбцина применяется в слесарном и столярном деле, а также в домашнем хозяйстве.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
75
Страна производитель
Китай
Описание
G-бразная струбцина Matrix 20604 с максимальной шириной зажима 100 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования при сварке. Рама изготовлена из высокопрочного чугуна, поэтому выдерживает значительные усилия. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов. Струбцина применяется в слесарном и столярном деле, а также в домашнем хозяйстве.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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