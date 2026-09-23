Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 648917
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650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
575
Описание товара Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)
G-бразная струбцина Matrix 20604 с максимальной шириной зажима 100 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования при сварке. Рама изготовлена из высокопрочного чугуна, поэтому выдерживает значительные усилия. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов. Струбцина применяется в слесарном и столярном деле, а также в домашнем хозяйстве.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
75
Страна производитель
Китай
G-бразная струбцина Matrix 20604 с максимальной шириной зажима 100 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования при сварке. Рама изготовлена из высокопрочного чугуна, поэтому выдерживает значительные усилия. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов. Струбцина применяется в слесарном и столярном деле, а также в домашнем хозяйстве.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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