Ключ трубный Sturm! 1045-02-1
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ключ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 640072
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ключ
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600
Описание товара Ключ трубный Sturm! 1045-02-1
Закалённые до 48-52 HRC рабочие кромки сохраняют свою прочность при самых тяжёлых условиях работы. Зубцы прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей. S-образная форма губок позволяет фиксировать трубу в трёх точках для наилучшего захвата. Специальное антикоррозийное покрытие обеспечивает надёжную защиту от ржавчины.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ключ
Страна производитель
Китай
Закалённые до 48-52 HRC рабочие кромки сохраняют свою прочность при самых тяжёлых условиях работы. Зубцы прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей. S-образная форма губок позволяет фиксировать трубу в трёх точках для наилучшего захвата. Специальное антикоррозийное покрытие обеспечивает надёжную защиту от ржавчины.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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