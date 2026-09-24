Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 649285
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
210
Описание товара Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502)
Плоский напильник Matrix 16502 с карбидным напылением, с полотном длиной 200 мм, эффективен для обработки высокотвердых материалов. Оптимален для работы с металлами и керамической плиткой. Плоской рабочей поверхностью удобно зачищать и выравнивать прямые края и прямоугольные вырезы. Напильник пригодится во время проведения слесарных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к нагрузкам — полотно изготовлено из среднеуглеродистой стали 45.
- Высокие абразивные свойства — на рабочую часть нанесено карбидное напыление.
- Комфортная работа — пластиковая рукоятка с мягким покрытием не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентн...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитНИЗ №1, 1", 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) (15...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, прямой рез,сталь CRMO,двухкомпонентн...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитМолоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитКувалда, 2кг, кованая головка, деревянная двухцветная рукоятка S...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитБолторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКлюч разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20)
-
В наличииЦена 770 руб. 996 руб.193 руб. в СплитСтрубцина G-образная, усиленная 125мм Matrix (20605)
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитПистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х6...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитСтрубцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм же...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентны...
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Плоский напильник Matrix 16502 с карбидным напылением, с полотном длиной 200 мм, эффективен для обработки высокотвердых материалов. Оптимален для работы с металлами и керамической плиткой. Плоской рабочей поверхностью удобно зачищать и выравнивать прямые края и прямоугольные вырезы. Напильник пригодится во время проведения слесарных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к нагрузкам — полотно изготовлено из среднеуглеродистой стали 45.
- Высокие абразивные свойства — на рабочую часть нанесено карбидное напыление.
- Комфортная работа — пластиковая рукоятка с мягким покрытием не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502)