Набор алмазных надфилей 140х70х3, 10 шт MATRIX MASTER (158357)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 678521
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Комплектация
Плоский надфиль - 1 шт Круглый надфиль - 1 шт Трехгранный надфиль - 1 шт Полукруглый надфиль - 1 шт Квадратный надфиль - 1 шт Ромбический надфиль - 1 шт Овальный профиль - 1 шт Надфиль овальный с двух сторон - 1 шт Надфиль заостренный - 1 шт Надфиль с одной стороны треугольный - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х5
Вес, г.
100
Описание товара Набор алмазных надфилей 140х70х3, 10 шт MATRIX MASTER (158357)
Набор алмазных надфилей 140х70х3, 10 шт MATRIX MASTER 15835 используется в качестве обрабатывающего инструмента при выполнении малых слесарных работ. Надфилями легко работать с особопрочными материалами за счет алмазного напыления на рабочих частях. Набор состоит из большого количества различных по форме компонентов.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Комплектация
Плоский надфиль - 1 шт Круглый надфиль - 1 шт Трехгранный надфиль - 1 шт Полукруглый надфиль - 1 шт Квадратный надфиль - 1 шт Ромбический надфиль - 1 шт Овальный профиль - 1 шт Надфиль овальный с двух сторон - 1 шт Надфиль заостренный - 1 шт Надфиль с одной стороны треугольный - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
140
Страна производитель
Китай
Набор алмазных надфилей 140х70х3, 10 шт MATRIX MASTER 15835 используется в качестве обрабатывающего инструмента при выполнении малых слесарных работ. Надфилями легко работать с особопрочными материалами за счет алмазного напыления на рабочих частях. Набор состоит из большого количества различных по форме компонентов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор алмазных надфилей 140х70х3, 10 шт MATRIX MASTER (158357) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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