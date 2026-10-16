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Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 купить с доставкой в Москве
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Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595

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Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 1
Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 2
Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 3
Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 4
Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 1
  • Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 2
  • Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 3
  • Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 4
  • Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х26х3
Вес, г.
930

Описание товара Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595

Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 предназначена для временной фиксации деталей при их обработке.



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Отзывы о товаре Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 предназначена для временной фиксации деталей при их обработке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина быстрозажимная 595мм DEKO CL595 - по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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