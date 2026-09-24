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Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326)

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Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 1
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 2
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 3
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 4
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 5
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 6
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 7
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 8
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 9
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 10
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 11
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 12
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 13
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 14
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 15
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 16
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 1
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 2
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 3
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 4
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 5
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 6
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 7
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 8
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 9
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 10
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 11
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 12
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 13
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 14
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 15
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 16
  • Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658126
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326)

Ножницы по металлу Matrix PRO 78326 длиной 250 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для левого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и «нержавейки» толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет передавать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по металлу Matrix PRO 78326 длиной 250 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для левого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и «нержавейки» толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет передавать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78326) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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