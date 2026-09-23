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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4"/58 мм Gross (20803) купить с доставкой в Москве
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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4"/58 мм Gross (20803)

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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 1
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 2
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 3
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 4
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 5
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 6
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 7
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 8
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 9
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 10
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 11
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 12
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 13
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 14
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
чугун
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 1
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 2
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 3
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 4
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 5
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 6
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 7
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 8
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 9
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 10
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 11
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 12
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 13
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 14
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4&quot;/58 мм Gross (20803) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4"/58 мм Gross (20803)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
чугун
Глубина зажима
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
500

Описание товара Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4"/58 мм Gross (20803)

Струбцина Gross 20803 имеют клещеобразную форму пластиковой рамы. Ширина зажима модели составляет 58 мм при глубине 60 мм. Это делает ее полезной при удержании разных деталей в процессе их обработки или монтажа. Работает струбцина за счет храпового механизма жесткой фиксации. Он мгновенно раскрывается от нажатия на «курок». За счет прижимных накладок на шарнирах деталь между створками струбцины Gross 20803 можно размещать под разными углами. Рукоятка модели выполнена из сочетания 2 материалов, поэтому не скользит в руке.



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Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4"/58 мм Gross (20803)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
чугун
Глубина зажима
40
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина Gross 20803 имеют клещеобразную форму пластиковой рамы. Ширина зажима модели составляет 58 мм при глубине 60 мм. Это делает ее полезной при удержании разных деталей в процессе их обработки или монтажа. Работает струбцина за счет храпового механизма жесткой фиксации. Он мгновенно раскрывается от нажатия на «курок». За счет прижимных накладок на шарнирах деталь между створками струбцины Gross 20803 можно размещать под разными углами. Рукоятка модели выполнена из сочетания 2 материалов, поэтому не скользит в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,2-1/4"/58 мм Gross (20803) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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