Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 577419
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740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток кровельщика - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
324
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х3
Вес, кг.
1
Описание товара Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620)
Молоток кровельщика MATRIX 10620, 600 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка. Цельнометаллический молоток-гвоздодер из высококачественной инструментальной стали, кованый, с точно выдержанным режимом термообработки. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRC. Полированный кованый боек имеет магнитный фиксатор для гвоздей, позволяющий выполнять работы одной рукой. Вылет бойка исключен.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток кровельщика - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
324
Страна производитель
Китай
Молоток кровельщика MATRIX 10620, 600 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка. Цельнометаллический молоток-гвоздодер из высококачественной инструментальной стали, кованый, с точно выдержанным режимом термообработки. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRC. Полированный кованый боек имеет магнитный фиксатор для гвоздей, позволяющий выполнять работы одной рукой. Вылет бойка исключен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
да это супер молоток,только китайского магнита сюда 1200мм держал.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший молоток в 100 раз лучше классического.
Достоинства:
Комментарий:
супер качество хорошее рекомендую спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший молоток! Не дорогой, а главное он железный Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
молоток огонь, не кривой. матрикс последнее время удивляет качеством увесистый, удобный
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качества, в работе десяток кг гвоздей
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо сам товар мне понравился. удобен, думаю, в работе тоже будет удобно с ним работать,всё продумано до мелочей.
Достоинства:
Комментарий:
Визуально все хорошо. Цена/качество. По мелочи все норм, но в большой работе не пробовал. Напишу позже.
Достоинства:
Комментарий:
молоток хороший вес оптимальный
Достоинства:
Комментарий:
нормальный молоток, вес что надо
Достоинства:
Комментарий:
первый месяц отработал нормально,из минусов(магнит сразу отлетел,откололся кусок от ударной части)
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент. достойный ценник.
Достоинства:
Комментарий:
молоток огонь рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Хороший молоток увесистый хорошо лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
на вид нормальный молоток, посмотрим в деле.
Достоинства:
Комментарий:
молоток пришёл в указанный срок, хорошо упакован, по эксплуатации расскажет муж ещё не оценил. Не закреплён магнит придется подклеивать.
Достоинства:
Комментарий:
это самый лучший молоток,так как я кровельщик
Достоинства:
Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Долговечный и надежный, удобная ручка, не скользит в руках, смело рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный молоток. качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Молоток неплохой за эти деньги. Зенизил оценку за небольшие пустоты в ручке когда держишь и слабый магнит, елти держит гвоздь
Достоинства:
Комментарий:
молоток отличный однозначно 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Хороший молоток, на вид надёжный. Посмотрит как послужит
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620)
Достоинства:
Комментарий:
да это супер молоток,только китайского магнита сюда 1200мм держал.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший молоток в 100 раз лучше классического.
Достоинства:
Комментарий:
супер качество хорошее рекомендую спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший молоток! Не дорогой, а главное он железный Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
молоток огонь, не кривой. матрикс последнее время удивляет качеством увесистый, удобный
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качества, в работе десяток кг гвоздей
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо сам товар мне понравился. удобен, думаю, в работе тоже будет удобно с ним работать,всё продумано до мелочей.
Достоинства:
Комментарий:
Визуально все хорошо. Цена/качество. По мелочи все норм, но в большой работе не пробовал. Напишу позже.
Достоинства:
Комментарий:
молоток хороший вес оптимальный
Достоинства:
Комментарий:
нормальный молоток, вес что надо
Достоинства:
Комментарий:
первый месяц отработал нормально,из минусов(магнит сразу отлетел,откололся кусок от ударной части)
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент. достойный ценник.
Достоинства:
Комментарий:
молоток огонь рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Хороший молоток увесистый хорошо лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
на вид нормальный молоток, посмотрим в деле.
Достоинства:
Комментарий:
молоток пришёл в указанный срок, хорошо упакован, по эксплуатации расскажет муж ещё не оценил. Не закреплён магнит придется подклеивать.
Достоинства:
Комментарий:
это самый лучший молоток,так как я кровельщик
Достоинства:
Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Долговечный и надежный, удобная ручка, не скользит в руках, смело рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный молоток. качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Молоток неплохой за эти деньги. Зенизил оценку за небольшие пустоты в ручке когда держишь и слабый магнит, елти держит гвоздь
Достоинства:
Комментарий:
молоток отличный однозначно 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Хороший молоток, на вид надёжный. Посмотрит как послужит