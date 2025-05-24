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Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) купить с доставкой в Москве
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Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620)

24 Отзывы
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Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 1
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 2
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 3
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 4
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 5
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 6
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 7
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 8
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 9
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 10
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 11
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 12
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 13
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 14
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 15
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 16
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 17
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 18
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
пластик
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 1
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 2
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 3
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 4
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 5
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 6
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 7
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 8
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 9
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 10
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 11
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 12
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 13
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 14
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 15
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 16
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 17
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 18
  • Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток кровельщика - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
324
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х3
Вес, кг.
1

Описание товара Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620)

Молоток кровельщика MATRIX 10620, 600 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка. Цельнометаллический молоток-гвоздодер из высококачественной инструментальной стали, кованый, с точно выдержанным режимом термообработки. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRC. Полированный кованый боек имеет магнитный фиксатор для гвоздей, позволяющий выполнять работы одной рукой. Вылет бойка исключен.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
да это супер молоток,только китайского магнита сюда 1200мм держал.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
ЕВГЕНИЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший молоток в 100 раз лучше классического.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество хорошее рекомендую спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Самуил С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший молоток! Не дорогой, а главное он железный Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Максим О.

Достоинства:


Комментарий:
молоток огонь, не кривой. матрикс последнее время удивляет качеством увесистый, удобный
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошего качества, в работе десяток кг гвоздей
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Леонид Е.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо сам товар мне понравился. удобен, думаю, в работе тоже будет удобно с ним работать,всё продумано до мелочей.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально все хорошо. Цена/качество. По мелочи все норм, но в большой работе не пробовал. Напишу позже.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
молоток хороший вес оптимальный
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
алексей ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный молоток, вес что надо
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
первый месяц отработал нормально,из минусов(магнит сразу отлетел,откололся кусок от ударной части)
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший инструмент. достойный ценник.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
молоток огонь рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Яуген М.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший молоток увесистый хорошо лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
на вид нормальный молоток, посмотрим в деле.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
молоток пришёл в указанный срок, хорошо упакован, по эксплуатации расскажет муж ещё не оценил. Не закреплён магнит придется подклеивать.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Эрнест Б.

Достоинства:


Комментарий:
это самый лучший молоток,так как я кровельщик
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Стас П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Долговечный и надежный, удобная ручка, не скользит в руках, смело рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный молоток. качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Молоток неплохой за эти деньги. Зенизил оценку за небольшие пустоты в ручке когда держишь и слабый магнит, елти держит гвоздь
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
молоток отличный однозначно 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший молоток, на вид надёжный. Посмотрит как послужит



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток кровельщика - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
324
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток кровельщика MATRIX 10620, 600 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка. Цельнометаллический молоток-гвоздодер из высококачественной инструментальной стали, кованый, с точно выдержанным режимом термообработки. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRC. Полированный кованый боек имеет магнитный фиксатор для гвоздей, позволяющий выполнять работы одной рукой. Вылет бойка исключен.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
да это супер молоток,только китайского магнита сюда 1200мм держал.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
ЕВГЕНИЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший молоток в 100 раз лучше классического.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество хорошее рекомендую спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Самуил С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший молоток! Не дорогой, а главное он железный Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Максим О.

Достоинства:


Комментарий:
молоток огонь, не кривой. матрикс последнее время удивляет качеством увесистый, удобный
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошего качества, в работе десяток кг гвоздей
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Леонид Е.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо сам товар мне понравился. удобен, думаю, в работе тоже будет удобно с ним работать,всё продумано до мелочей.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально все хорошо. Цена/качество. По мелочи все норм, но в большой работе не пробовал. Напишу позже.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
молоток хороший вес оптимальный
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
алексей ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный молоток, вес что надо
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
первый месяц отработал нормально,из минусов(магнит сразу отлетел,откололся кусок от ударной части)
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший инструмент. достойный ценник.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
молоток огонь рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Яуген М.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший молоток увесистый хорошо лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
на вид нормальный молоток, посмотрим в деле.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
молоток пришёл в указанный срок, хорошо упакован, по эксплуатации расскажет муж ещё не оценил. Не закреплён магнит придется подклеивать.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Эрнест Б.

Достоинства:


Комментарий:
это самый лучший молоток,так как я кровельщик
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Стас П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Долговечный и надежный, удобная ручка, не скользит в руках, смело рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный молоток. качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Молоток неплохой за эти деньги. Зенизил оценку за небольшие пустоты в ручке когда держишь и слабый магнит, елти держит гвоздь
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
молоток отличный однозначно 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший молоток, на вид надёжный. Посмотрит как послужит


Молоток кровельщика, 600г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10620) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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