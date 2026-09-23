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Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм купить с доставкой в Москве
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Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм

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Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 1
Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 2
Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 3
Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 4
Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
  • Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 1
  • Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 2
  • Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 3
  • Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 4
  • Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х21х3
Вес, г.
950

Описание товара Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм

Пистолетная струбцина STAYER HERCULES-P - незаменимый помощник профессионала. Корпус из полиамида, армированного фиберглассом. Возможность использования на сжатие и на распор



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Отзывы о товаре Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолетная струбцина STAYER HERCULES-P - незаменимый помощник профессионала. Корпус из полиамида, армированного фиберглассом. Возможность использования на сжатие и на распор


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолетная струбцина (32242-60) STAYER Hercules-P HP-60/6 600х60 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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