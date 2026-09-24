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НИЗ №1, 1", 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) (15788) купить с доставкой в Москве
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НИЗ №1, 1", 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) (15788)

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НИЗ №1, 1&quot;, 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) - фото 1
НИЗ №1, 1&quot;, 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) - фото 2
НИЗ №1, 1&quot;, 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
  • НИЗ №1, 1&quot;, 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) - фото 1
  • НИЗ №1, 1&quot;, 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) - фото 2
  • НИЗ №1, 1&quot;, 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674742
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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НИЗ №1, 1", 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) (15788)
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
НИЗ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Размеры в упаковке, см
31х5х3
Вес, г.
580

Описание товара НИЗ №1, 1", 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) (15788)

Трубный рычажный ключ НИЗ 2731-1 предназначен для работы с водопроводными трубами небольшого диаметра. Длина ключа составляет 350 мм. Ключ изготовлен из инструментальной углеродистой стали, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой износоустойчивости.



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Отзывы о товаре НИЗ №1, 1", 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) (15788)




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Характеристики
Бренд
НИЗ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Описание
Трубный рычажный ключ НИЗ 2731-1 предназначен для работы с водопроводными трубами небольшого диаметра. Длина ключа составляет 350 мм. Ключ изготовлен из инструментальной углеродистой стали, внешние поверхности губок дополнительно закалены токами высокой частоты ТВЧ для высокой износоустойчивости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


НИЗ №1, 1", 300 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-1) (15788) - данный товар вы можете купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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