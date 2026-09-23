Кувалда, 2кг, кованая головка, деревянная двухцветная рукоятка Sparta (10909)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 577411
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750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х5
Вес, кг.
1
Описание товара Кувалда, 2кг, кованая головка, деревянная двухцветная рукоятка Sparta (10909)
Кувалда SPARTA 10909 имеет высокопрочную конструкцию. Головка кованая, изготовлена из стали и покрыта черным лаком. Удобная рукоятка изготовлена из дерева и покрыта лаком. Вес инструмента составляет 2 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Кувалда SPARTA 10909 имеет высокопрочную конструкцию. Головка кованая, изготовлена из стали и покрыта черным лаком. Удобная рукоятка изготовлена из дерева и покрыта лаком. Вес инструмента составляет 2 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда, 2кг, кованая головка, деревянная двухцветная рукоятка Sparta (10909) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 750 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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