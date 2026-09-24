Top.Mail.Ru
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 1
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 2
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 3
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 4
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 5
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 6
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 7
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 8
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 9
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 10
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 11
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 12
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 13
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 14
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 15
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 1
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 2
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 3
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 4
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 5
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 6
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 7
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 8
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 9
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 10
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 11
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 12
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 13
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 14
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 15
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658129
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324)

Ножницы по металлу Matrix PRO 78324 длиной 250 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для правого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет прикладывать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской.

Преимущества

  • Долговечность — режущие губки из высокотвердой стали CrMo устойчивы к нагрузкам, масляное покрытие защищает лезвия от коррозии.
  • Высокий ресурс — рабочие кромки, закаленные индукционными токами до твердости 55-60 HRC, долго сохраняют режущую способность.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с рифленой поверхностью не выскальзывают из ладони, а упоры для пальцев обеспечивают безопасность во время работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — блокировочный замок не дает ножницам раскрыться, на рукоятке имеется петля для подвешивания инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание

Ножницы по металлу Matrix PRO 78324 длиной 250 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для правого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет прикладывать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской.

Преимущества

  • Долговечность — режущие губки из высокотвердой стали CrMo устойчивы к нагрузкам, масляное покрытие защищает лезвия от коррозии.
  • Высокий ресурс — рабочие кромки, закаленные индукционными токами до твердости 55-60 HRC, долго сохраняют режущую способность.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с рифленой поверхностью не выскальзывают из ладони, а упоры для пальцев обеспечивают безопасность во время работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — блокировочный замок не дает ножницам раскрыться, на рукоятке имеется петля для подвешивания инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...