Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324)
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Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез,сталь CRMO,двухкомпонентные рукоятки, PRO Matrix (78324)
Ножницы по металлу Matrix PRO 78324 длиной 250 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для правого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет прикладывать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской.
Преимущества
- Долговечность — режущие губки из высокотвердой стали CrMo устойчивы к нагрузкам, масляное покрытие защищает лезвия от коррозии.
- Высокий ресурс — рабочие кромки, закаленные индукционными токами до твердости 55-60 HRC, долго сохраняют режущую способность.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с рифленой поверхностью не выскальзывают из ладони, а упоры для пальцев обеспечивают безопасность во время работы.
- Удобное хранение и транспортировка — блокировочный замок не дает ножницам раскрыться, на рукоятке имеется петля для подвешивания инструмента.
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Ножницы по металлу Matrix PRO 78324 длиной 250 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для правого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет прикладывать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской.
Преимущества
- Долговечность — режущие губки из высокотвердой стали CrMo устойчивы к нагрузкам, масляное покрытие защищает лезвия от коррозии.
- Высокий ресурс — рабочие кромки, закаленные индукционными токами до твердости 55-60 HRC, долго сохраняют режущую способность.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с рифленой поверхностью не выскальзывают из ладони, а упоры для пальцев обеспечивают безопасность во время работы.
- Удобное хранение и транспортировка — блокировочный замок не дает ножницам раскрыться, на рукоятке имеется петля для подвешивания инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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