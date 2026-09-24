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Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339)

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Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 1
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 2
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 3
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 4
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 5
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 6
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 7
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 8
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 9
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 10
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 11
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 12
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 13
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 1
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 2
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 3
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 4
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 5
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 6
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 7
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 8
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 9
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 10
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 11
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 12
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 13
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
690 руб.  1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658139
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
285
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339)

Ножницы по металлу СИБРТЕХ, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп. обрезиненные рукоятки 78339 используются для прямого реза профильного и листового металла. Они найдут применение в хозяйстве в процессе ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм. Ножницы выполнены из стали 55, что обеспечивает прочность и долговечность. Режущие кромки закалены до твердости 55 HRC. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках. Режущие кромки надежно фиксируются для хранения и транспортировки, риск случайного раскрытия исключен.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
285
Страна производитель
Россия
Описание
Ножницы по металлу СИБРТЕХ, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп. обрезиненные рукоятки 78339 используются для прямого реза профильного и листового металла. Они найдут применение в хозяйстве в процессе ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм. Ножницы выполнены из стали 55, что обеспечивает прочность и долговечность. Режущие кромки закалены до твердости 55 HRC. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках. Режущие кромки надежно фиксируются для хранения и транспортировки, риск случайного раскрытия исключен.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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