Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%690 руб. 1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
285
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339)
Ножницы по металлу СИБРТЕХ, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп. обрезиненные рукоятки 78339 используются для прямого реза профильного и листового металла. Они найдут применение в хозяйстве в процессе ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм. Ножницы выполнены из стали 55, что обеспечивает прочность и долговечность. Режущие кромки закалены до твердости 55 HRC. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках. Режущие кромки надежно фиксируются для хранения и транспортировки, риск случайного раскрытия исключен.
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Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
285
Страна производитель
Россия
Ножницы по металлу СИБРТЕХ, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп. обрезиненные рукоятки 78339 используются для прямого реза профильного и листового металла. Они найдут применение в хозяйстве в процессе ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм. Ножницы выполнены из стали 55, что обеспечивает прочность и долговечность. Режущие кромки закалены до твердости 55 HRC. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках. Режущие кромки надежно фиксируются для хранения и транспортировки, риск случайного раскрытия исключен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, 2-комп.обрезиненные рук-ки Сибртех (78339) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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