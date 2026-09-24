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Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341)

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Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 1
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 2
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 3
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 4
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 5
Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 1
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 2
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 3
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 4
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 5
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341)

Удлиненные пряморежущие ножницы Matrix 78341 длиной 290 мм, с 2-компонентными обрезиненными рукоятками, предназначены для работ по листовому металлу толщиной до 0.8 мм. Двойной рычажный механизм обеспечивает максимальное усилие реза при минимальных усилиях мастера. Удлиненная рабочая часть позволяет быстрее справляться с поставленными задачами. Инструмент пригодится для бытового и полупрофессионального применения. ПреимуществаПрочность и долговечность — лезвия изготовлены из инструментальной сталии покрыты маслом. Устойчивость к высоким нагрузкам — режущие кромки закалены до твердости 56-58 HRC. Высокое качество работы — на режущих кромках предусмотрены специальные насечки, препятствующие выскальзыванию разрезаемого материала. Удобная эксплуатация — двухкомпонентные эргономичные рукоятки с упорами для пальцев не выскальзывают из ладони. Безопасность — специальный замок позволяет заблокировать ножницы в закрытом положении при хранении и транспортировке. Петля на рукоятке — можно зафиксировать инструмент на поясе или в переноске с помощью скобы (шнурка) или организовать подвесное хранение.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Страна производитель
Китай
Описание
Удлиненные пряморежущие ножницы Matrix 78341 длиной 290 мм, с 2-компонентными обрезиненными рукоятками, предназначены для работ по листовому металлу толщиной до 0.8 мм. Двойной рычажный механизм обеспечивает максимальное усилие реза при минимальных усилиях мастера. Удлиненная рабочая часть позволяет быстрее справляться с поставленными задачами. Инструмент пригодится для бытового и полупрофессионального применения. ПреимуществаПрочность и долговечность — лезвия изготовлены из инструментальной сталии покрыты маслом. Устойчивость к высоким нагрузкам — режущие кромки закалены до твердости 56-58 HRC. Высокое качество работы — на режущих кромках предусмотрены специальные насечки, препятствующие выскальзыванию разрезаемого материала. Удобная эксплуатация — двухкомпонентные эргономичные рукоятки с упорами для пальцев не выскальзывают из ладони. Безопасность — специальный замок позволяет заблокировать ножницы в закрытом положении при хранении и транспортировке. Петля на рукоятке — можно зафиксировать инструмент на поясе или в переноске с помощью скобы (шнурка) или организовать подвесное хранение.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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