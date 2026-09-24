Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341)
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Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу, удлиненные, 285 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78341)
Удлиненные пряморежущие ножницы Matrix 78341 длиной 290 мм, с 2-компонентными обрезиненными рукоятками, предназначены для работ по листовому металлу толщиной до 0.8 мм. Двойной рычажный механизм обеспечивает максимальное усилие реза при минимальных усилиях мастера. Удлиненная рабочая часть позволяет быстрее справляться с поставленными задачами. Инструмент пригодится для бытового и полупрофессионального применения. ПреимуществаПрочность и долговечность — лезвия изготовлены из инструментальной сталии покрыты маслом. Устойчивость к высоким нагрузкам — режущие кромки закалены до твердости 56-58 HRC. Высокое качество работы — на режущих кромках предусмотрены специальные насечки, препятствующие выскальзыванию разрезаемого материала. Удобная эксплуатация — двухкомпонентные эргономичные рукоятки с упорами для пальцев не выскальзывают из ладони. Безопасность — специальный замок позволяет заблокировать ножницы в закрытом положении при хранении и транспортировке. Петля на рукоятке — можно зафиксировать инструмент на поясе или в переноске с помощью скобы (шнурка) или организовать подвесное хранение.
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