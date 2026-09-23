Киянка резиновая, 680г, белая резина, фибергласовая рукоятка 11168 Сибртех (11168)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Киянка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%620 руб. 624 руб.
В наличии
Код товара: 577407
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620 руб. -1%
624 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Киянка
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Киянка резиновая - 1 шт
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Длина, мм
363
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х11х7
Вес, кг.
1
Описание товара Киянка резиновая, 680г, белая резина, фибергласовая рукоятка 11168 Сибртех (11168)
Резиновая киянка Сибртех 11168 из белой резины, с фибергласовой рукояткой и бойком весом 680 г, применяется при проведении монтажных, сборочных и кузовных работ, для укладки плитки. Инструмент обладает высоким показателем прочности, стойкостью к воздействию внешней агрессивной среды и хорошим вибропоглощением, поэтому подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Работа со светлыми и чувствительными к давлению материалами — боек из белой резины не оставляет следов и обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Надежность — рукоятка из фибергласа не теряет свою форму при интенсивной эксплуатации.
- Комфортное использование — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из ладони, а небольшой вес киянки позволяет долго работать без усталости.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Киянка
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Киянка резиновая - 1 шт
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Длина, мм
363
Страна производитель
Россия
Резиновая киянка Сибртех 11168 из белой резины, с фибергласовой рукояткой и бойком весом 680 г, применяется при проведении монтажных, сборочных и кузовных работ, для укладки плитки. Инструмент обладает высоким показателем прочности, стойкостью к воздействию внешней агрессивной среды и хорошим вибропоглощением, поэтому подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Работа со светлыми и чувствительными к давлению материалами — боек из белой резины не оставляет следов и обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Надежность — рукоятка из фибергласа не теряет свою форму при интенсивной эксплуатации.
- Комфортное использование — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из ладони, а небольшой вес киянки позволяет долго работать без усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Киянка резиновая, 680г, белая резина, фибергласовая рукоятка 11168 Сибртех (11168) - этот товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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