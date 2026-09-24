Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78338)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 658125
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78338)
Ножницы Сибртех 78338 длиной 250 мм, из стали С55, с двухкомпонентными рукоятками, используются для левого реза профильного и листового металла. Предназначены для проведения ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм.
Преимущества
- Надежность — ножницы из прочной стали 55 выдерживают высокие нагрузки.
- Деформационная стойкость — режущие кромки закалены до твердости 55 HRC.
- Эффективная работа — двойной рычажный механизм увеличивает усилие реза.
- Защита от случайного раскрытия — во время хранения и транспортировки блокировочный замок надежно фиксирует режущие кромки в сомкнутом положении.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
- Удобное хранение — на одной из рукояток предусмотрена петля для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятк...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентн...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНожницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненн...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, прямой рез, сталь С55,двухкомпонентн...
-
В наличииЦена 620 руб. 624 руб.155 руб. в СплитКиянка резиновая, 680г, белая резина, фибергласовая рукоятка 111...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 600х70х820 мм,пласт.корпус...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитСтрубцина G-образная,150 мм Сибртех (20586)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 400 х 80 х 480 мм Matrix (20409...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 55 мм, усиленный ней...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитСтрубцина G-образная, усиленная 100 мм Matrix (20604)
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Ножницы Сибртех 78338 длиной 250 мм, из стали С55, с двухкомпонентными рукоятками, используются для левого реза профильного и листового металла. Предназначены для проведения ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм.
Преимущества
- Надежность — ножницы из прочной стали 55 выдерживают высокие нагрузки.
- Деформационная стойкость — режущие кромки закалены до твердости 55 HRC.
- Эффективная работа — двойной рычажный механизм увеличивает усилие реза.
- Защита от случайного раскрытия — во время хранения и транспортировки блокировочный замок надежно фиксирует режущие кромки в сомкнутом положении.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
- Удобное хранение — на одной из рукояток предусмотрена петля для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78338) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 250 мм, левый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78338)