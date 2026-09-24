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Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) купить с доставкой в Москве
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Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25)

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Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 1
Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 2
Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 3
Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 4
Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 5
Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
  • Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 1
  • Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 2
  • Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 3
  • Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 4
  • Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 5
  • Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25)
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х9х2
Вес, г.
455

Описание товара Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25)

Разводной ключ ЗУБР ЭКСПЕРТ 27255-25 - профессиональный инструмент длиной 250 мм и шириной зева до 36 мм, используется для захвата различных деталей с шестигранным профилем сечения. Корпус выполнен из легированной стали 40Х, покрыт сверхстойким сплавом никеля и хрома Н12Х1 и обладает высокой прочностью. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7275-75.



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Отзывы о товаре Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Разводной ключ ЗУБР ЭКСПЕРТ 27255-25 - профессиональный инструмент длиной 250 мм и шириной зева до 36 мм, используется для захвата различных деталей с шестигранным профилем сечения. Корпус выполнен из легированной стали 40Х, покрыт сверхстойким сплавом никеля и хрома Н12Х1 и обладает высокой прочностью. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7275-75.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25) - стоимость товара 1140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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