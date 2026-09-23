Струбцина F-образная, 120x600мм, кованая Denzel (20479)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Струбцина F-образная, 120x600мм, кованая Denzel (20479)
Кованая F-образная струбцина Denzel 20479 с глубиной зажима 120 мм, усиленная, предназначена для фиксации деталей шириной до 600 мм и материалов при проведении слесарных, столярных и сварочных работ. Тавровый профиль обеспечивает устойчивость конструкции к изгибу, что позволяет фиксировать детали со значительным усилием. Струбцина подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Корпус изготовлен из конструкционной стали 45 методом ковки и закален для большей прочности до твердости 38-42 HRC.
- Винт с трапециевидной резьбой передает усилие без закусываний и заеданий.
- Хромированное покрытие надежно защищает струбцину от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 900 руб. 3 700 руб.475 руб. в СплитЗаклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-1...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитТиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75)
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитЛевые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator ...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-5, 5 к...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитЦельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН...
-
В наличииЦена 1 920 руб. 2 460 руб.480 руб. в СплитЗаклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитЗаклепочник резьбовой в кейсе ЗУБР Р-М6, М3 - М6, 250 мм, Профе...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитСтрубцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНожницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез...
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитРычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 ...
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-L, 280 мм
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм
Кованая F-образная струбцина Denzel 20479 с глубиной зажима 120 мм, усиленная, предназначена для фиксации деталей шириной до 600 мм и материалов при проведении слесарных, столярных и сварочных работ. Тавровый профиль обеспечивает устойчивость конструкции к изгибу, что позволяет фиксировать детали со значительным усилием. Струбцина подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Корпус изготовлен из конструкционной стали 45 методом ковки и закален для большей прочности до твердости 38-42 HRC.
- Винт с трапециевидной резьбой передает усилие без закусываний и заеданий.
- Хромированное покрытие надежно защищает струбцину от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Струбцина F-образная, 120x600мм, кованая Denzel (20479)