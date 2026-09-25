Зажимная струбцина Kraftool SS-9 32220, 92 ? 62 мм
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
В наличии
Код товара: 742494
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1 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
зажимная
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х6
Вес, кг.
1.3
Описание товара Зажимная струбцина Kraftool SS-9 32220, 92 ? 62 мм
Профессиональная быстрозажимная струбцина KRAFTOOL для сварочных, слесарных, столярных и других работ, где требуется бысрое и надежное крепление заготовок. Усиленная конструкция из прочной хроммолибденовой стали. Цельнокованая прижимная лапка. Прижимное усилие до 400 кгс. Обрезиненный наконечник для бережной фиксации мягких заготовок. Инновационная система мгновенного снятия зажима. Система быстрой настройки толщины зажимаемой детали на всем диапазоне инструмента. Широкая площадка с пятью отверстиями для максимально надежной фиксации струбцины на рабочем столе.
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
зажимная
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Профессиональная быстрозажимная струбцина KRAFTOOL для сварочных, слесарных, столярных и других работ, где требуется бысрое и надежное крепление заготовок. Усиленная конструкция из прочной хроммолибденовой стали. Цельнокованая прижимная лапка. Прижимное усилие до 400 кгс. Обрезиненный наконечник для бережной фиксации мягких заготовок. Инновационная система мгновенного снятия зажима. Система быстрой настройки толщины зажимаемой детали на всем диапазоне инструмента. Широкая площадка с пятью отверстиями для максимально надежной фиксации струбцины на рабочем столе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Зажимная струбцина Kraftool SS-9 32220, 92 ? 62 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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