Заклепочник резьбовой в кейсе ЗУБР Р-М6, М3 - М6, 250 мм, Профессионал (31055)
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
В наличии
Код товара: 721902
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1 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6 - 4шт. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х6
Вес, кг.
1.22
Описание товара Заклепочник резьбовой в кейсе ЗУБР Р-М6, М3 - М6, 250 мм, Профессионал (31055)
Заклепочник Зубр Р-М6 в кейсе 31055, для резьбовых заклепок М3-М6 31055 предназначен для профессиональной эксплуатации. Поставляется совместно со съемными насадками. Инструмент выполнен из прочных материалов и выдерживает высокие нагрузки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6 - 4шт. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Заклепочник Зубр Р-М6 в кейсе 31055, для резьбовых заклепок М3-М6 31055 предназначен для профессиональной эксплуатации. Поставляется совместно со съемными насадками. Инструмент выполнен из прочных материалов и выдерживает высокие нагрузки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник резьбовой в кейсе ЗУБР Р-М6, М3 - М6, 250 мм, Профессионал (31055) - по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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