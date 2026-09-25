Top.Mail.Ru
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 1
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 2
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 3
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 4
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 1
  • Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 2
  • Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 3
  • Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 4
  • Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742377
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм
1 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х35
Вес, г.
643

Описание товара Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм

Усиленные ножницы по металлу KRAFTOOL Bulldog левые, с выносом, 260 мм 2325-L обеспечивают качественный и чистый рез. Данными ножницами можно работать с разными видами металлов. Ограничители для пальцев предотвращают соскальзывание руки во время работы с инструментом. Ножницы предназначены для прямого, левого и проходного реза.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленные ножницы по металлу KRAFTOOL Bulldog левые, с выносом, 260 мм 2325-L обеспечивают качественный и чистый рез. Данными ножницами можно работать с разными видами металлов. Ограничители для пальцев предотвращают соскальзывание руки во время работы с инструментом. Ножницы предназначены для прямого, левого и проходного реза.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Левые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-L, 260 мм - стоимость товара 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...