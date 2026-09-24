Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333)
Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78333 длиной 270 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют прямой и правый проходной рез по листовому металлу. Режут не только цветные металлы, но и стали: холоднокатаную толщиной до 0,94 мм и нержавеющую толщиной до 0,53 мм. Двойной рычажный механизм снижает нагрузку на руку. Ножницы рекомендованы для выполнения профессиональных слесарных работ.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — рабочие части изготовлены из хромомолибденовой стали, режущие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC.
- Защита от разрушения — лезвия покрыты маслом для предотвращения образования коррозии.
- Безопасность — защитные упоры на рукоятках предотвращают соскальзывание пальцев на рабочую часть, блокировочный замок надежно фиксирует лезвия в закрытом положении.
- Комфортная эксплуатация — благодаря двухкомпонентным рукояткам эргономичной формы длительная работа не вызывает ощущения усталости.
- Удобное хранение и транспортировка — при помощи специального ушка ножницы можно подвесить на инструментальный пояс или крючок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитДвуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитУсиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? ...
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБезынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-40, 40 мм, 680 г
-
В наличииЦена 1 890 руб. 2 217 руб.473 руб. в СплитСтрубцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механиз...
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-3_z03, 3 кг
-
В наличииЦена 1 900 руб. 3 700 руб.475 руб. в СплитЗаклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-1...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитТиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75)
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитЛевые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator ...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-5, 5 к...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитЦельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН...
-
В наличииЦена 1 920 руб. 2 460 руб.480 руб. в СплитЗаклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитЗаклепочник резьбовой в кейсе ЗУБР Р-М6, М3 - М6, 250 мм, Профе...
Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78333 длиной 270 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют прямой и правый проходной рез по листовому металлу. Режут не только цветные металлы, но и стали: холоднокатаную толщиной до 0,94 мм и нержавеющую толщиной до 0,53 мм. Двойной рычажный механизм снижает нагрузку на руку. Ножницы рекомендованы для выполнения профессиональных слесарных работ.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — рабочие части изготовлены из хромомолибденовой стали, режущие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC.
- Защита от разрушения — лезвия покрыты маслом для предотвращения образования коррозии.
- Безопасность — защитные упоры на рукоятках предотвращают соскальзывание пальцев на рабочую часть, блокировочный замок надежно фиксирует лезвия в закрытом положении.
- Комфортная эксплуатация — благодаря двухкомпонентным рукояткам эргономичной формы длительная работа не вызывает ощущения усталости.
- Удобное хранение и транспортировка — при помощи специального ушка ножницы можно подвесить на инструментальный пояс или крючок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333)