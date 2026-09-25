Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
В наличии
Код товара: 742151
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1 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 12мм - 1шт.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х24
Вес, кг.
2.03
Описание товара Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм
Рычажно-складной заклепочник Stayer RX-900 POWER-Pro 3115 Professional 3115_z01 удобен в использовании, что позволяет эффективно работать на стройке. Инструмент легко монтирует стандартные вытяжные клепки.
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Бренд
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 12мм - 1шт.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Рычажно-складной заклепочник Stayer RX-900 POWER-Pro 3115 Professional 3115_z01 удобен в использовании, что позволяет эффективно работать на стройке. Инструмент легко монтирует стандартные вытяжные клепки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - стоимость товара 1940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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