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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм купить с доставкой в Москве
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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм

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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 1
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 2
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 3
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 4
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 5
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 6
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 7
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 8
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 9
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 10
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Тип зажима
рычажный
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 1
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 2
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 3
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 4
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 5
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 6
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 7
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 8
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 9
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 10
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм
1 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
бытовой
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
100
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х4
Вес, кг.
1.27

Описание товара Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм

Струбцина быстрозажимная KRAFTOOL KLF-250 250/100 мм предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Специальная конструкция плавающей полированной губки не сдвигает и не повреждает заготовки. Имеется большой ход рычажного механизма. Храповый механизм с эксцентриковым шарниром.



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Отзывы о товаре Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
бытовой
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
100
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина быстрозажимная KRAFTOOL KLF-250 250/100 мм предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Специальная конструкция плавающей полированной губки не сдвигает и не повреждает заготовки. Имеется большой ход рычажного механизма. Храповый механизм с эксцентриковым шарниром.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-250 32020-250, 250/100 мм - стоимость товара 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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