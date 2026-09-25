Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
В наличии
Код товара: 742206
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Загружаем...
1 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь S45C
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х14х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм
Профессиональные ножницы по металлу для круглого и кривого реза, удобно резать листовой металл по окружности. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей. Используются при монтаже фальцевой кровли. Упрощает создание идеального окончания фальцевого шва на карнизном свесе (мыска).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь S45C
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Профессиональные ножницы по металлу для круглого и кривого реза, удобно резать листовой металл по окружности. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей. Используются при монтаже фальцевой кровли. Упрощает создание идеального окончания фальцевого шва на карнизном свесе (мыска).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм - по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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