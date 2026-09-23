Струбцина F-образная, 120x300мм, кованая Denzel (20477)
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Характеристики
Описание товара Струбцина F-образная, 120x300мм, кованая Denzel (20477)
Кованая F-образная струбцина Denzel 20477 с глубиной зажима 120 мм, усиленная, предназначена для фиксации деталей шириной до 300 мм и материалов при проведении слесарных, столярных и сварочных работ. Тавровый профиль обеспечивает устойчивость конструкции к изгибу, что позволяет фиксировать детали со значительным усилием. Струбцина подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Корпус изготовлен из конструкционной стали 45 методом ковки и закален для большей прочности до твердости 38-42 HRC.
- Винт с трапециевидной резьбой передает усилие без закусываний и заеданий.
- Хромированное покрытие надежно защищает струбцину от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Кованая F-образная струбцина Denzel 20477 с глубиной зажима 120 мм, усиленная, предназначена для фиксации деталей шириной до 300 мм и материалов при проведении слесарных, столярных и сварочных работ. Тавровый профиль обеспечивает устойчивость конструкции к изгибу, что позволяет фиксировать детали со значительным усилием. Струбцина подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Корпус изготовлен из конструкционной стали 45 методом ковки и закален для большей прочности до твердости 38-42 HRC.
- Винт с трапециевидной резьбой передает усилие без закусываний и заеданий.
- Хромированное покрытие надежно защищает струбцину от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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