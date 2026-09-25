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Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм купить с доставкой в Москве
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Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм

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Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм - фото 1
Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм - фото 2
Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Скручиватель проволоки
Класс товара
полупрофессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм - фото 1
  • Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм - фото 2
  • Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Скручиватель проволоки
Класс товара
полупрофессиональный
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х9х3
Вес, г.
431

Описание товара Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм

Скручиватель проволоки Зубр 310 мм (23805) имеет пластиковую рукоятку эргономичной формы с рельефной поверхностью, что создает комфортные условия для эксплуатации. Модель используется при выполнении строительных, монтажных и крепежных работ. Изделие также позволяет скрутить проволоку при связывании арматуры. Модель оптимальна не только для частного, но и для профессионального применения. Скручиватель длиной 310 мм имеет стальной крюк особой формы, что обеспечивает высокую производительность. Благодаря компактному размеру и небольшому весу модель помещается внутри кейса или рюкзака для хранения и транспортировки ручных инструментов.



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Отзывы о товаре Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Скручиватель проволоки
Класс товара
полупрофессиональный
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Описание
Скручиватель проволоки Зубр 310 мм (23805) имеет пластиковую рукоятку эргономичной формы с рельефной поверхностью, что создает комфортные условия для эксплуатации. Модель используется при выполнении строительных, монтажных и крепежных работ. Изделие также позволяет скрутить проволоку при связывании арматуры. Модель оптимальна не только для частного, но и для профессионального применения. Скручиватель длиной 310 мм имеет стальной крюк особой формы, что обеспечивает высокую производительность. Благодаря компактному размеру и небольшому весу модель помещается внутри кейса или рюкзака для хранения и транспортировки ручных инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скручиватель проволоки автоматический ЗУБР 23805, 310 мм - этот товар вы можете купить по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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