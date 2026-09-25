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Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм купить с доставкой в Москве
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Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм

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Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 1
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 2
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 3
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 4
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 5
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 6
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 7
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 8
Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Головки для струбцин
Класс товара
профессиональный
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 1
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 2
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 3
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 4
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 5
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 6
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 7
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 8
  • Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Головки для струбцин
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь
Глубина зажима
50
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм

Набор представляет собой профессиональный комплект головок для самостоятельного изготовления струбцины нужной длины. Корпуса головок изготовлены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для работ любой сложности. Размеры на сжатие и распор теперь ничем не ограничены. Любая профилированная труба или деревянная рейка толщиной 25 мм может быть в качестве направляющей. Незаменимый инструмент в любой мастерской. Применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ.



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Отзывы о товаре Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Головки для струбцин
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь
Глубина зажима
50
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Набор представляет собой профессиональный комплект головок для самостоятельного изготовления струбцины нужной длины. Корпуса головок изготовлены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для работ любой сложности. Размеры на сжатие и распор теперь ничем не ограничены. Любая профилированная труба или деревянная рейка толщиной 25 мм может быть в качестве направляющей. Незаменимый инструмент в любой мастерской. Применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор головок для струбцины Kraftool CHST/25-25 32304, на профиль 25 ? 50 мм - по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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