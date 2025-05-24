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Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) купить с доставкой в Москве
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Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322)

33 Отзывы
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Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 1
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 2
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 3
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 4
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 5
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 6
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 7
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 8
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 9
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 10
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 11
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 12
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 13
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 14
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 15
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 16
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 17
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 18
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 19
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 20
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 21
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 1
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 2
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 3
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 4
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 5
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 6
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 7
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 8
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 9
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 10
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 11
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 12
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 13
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 14
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 15
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 16
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 17
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 18
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 19
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 20
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 21
  • Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 360 руб.  2 190 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648955
Доставка в Москве
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Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322)
1 360 руб. -38%
2 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
65
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х5
Вес, г.
940

Описание товара Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322)

Угловая быстрозажимная струбцина Matrix 20322 с шириной зажима 65 х 65 мм, с двухкомпонентными обрезиненными рукоятками, предназначена для быстрой и надежной фиксации заготовок перпендикулярно друг другу. Рычажно-осевой механизм не требует особых усилий от пользователя. Инструмент позволяет точно выдерживать угол в 90°, обеспечивая высокое качество работ. Струбцину используют для сборки мебели и других конструкций.

Преимущества

  • Надежность — рама изготовлена из прочного алюминиевого сплава.
  • Возможность крепления на верстаке — в корпусе имеются специальные отверстия и пазы.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с прорезиненной рельефной поверхностью не выскальзывают из рук.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
зажимает хорошо,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень хороший,качественный. Всем советую. Муж очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина. Выглядит надежно.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина, крепкая, полностью соответствует описанию и качество наивысшее
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный, соответствует цене качество рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Пастухов А.

Достоинства:


Комментарий:
ну пока ничего плохого не скажу
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
добротная струбцина, берем вторую
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная и мощная! Размер 65/65 мм в самый раз для мелочевки и угловых соединений.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняют, собираем ящики на производстве
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
качественный инструмент. хорошая фиксация.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу очень понравились. Сделаны качественно
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцины отличные. Очень хорошо работать с ними при изготовлении мебели
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег Кудесник

Достоинства:


Комментарий:
Держит нормально! Для профильной 40*20 трубы подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Аристарх М.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный дизайн и эргономика, адекватная стоимость, надежность, советую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцину брала для супруга, он остался доволен, сама конструкция достаточно тяжелая, но нам такую и надо было. всё рабочее, интуитивно понятное. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутая струбцина! Уже несколько раз пользовался, никаких нареканий. Своих денег стоит 100%
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина пришла быстрее, чем я ожидал даже. Упаковка была аккуратной, все целое. Качество на высоте, однозначно стоит брать
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла очень быстро. Хорошая качественная струбцина. Могу рекомендовать к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцину этой фирмы купил потому что уже была такая же. Но я её перетянул и она лопнула. Сплав хрупкий, но служил мне 5 лет на даче.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Вадим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оцениваю на твёрдую пятерку, за хорошее качество и низкую цену. Функцию выполняет идеально, дефектов не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Леонтий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Струбцина полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
удобная струбцина для фиксации 90 градусов угла. Но недостаточно крепкая ,при повышенном усилии при затягивания,проскальзывает в механизме быстрого разжатия.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Савелий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно.Свою функцию выполняет на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Благодаря отзывам выбрал этот вариант и не ошибся. Рекомендую однозначно стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Гавриил М.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Струбцина отличного качества, функциональная и удобная. Очень рад, что выбрал именно тут
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
немного не подходит для моих целей, в целом, для грубых работ хорошая струбцина... угол держит, это основное... Для более точного, постоянно использования, не совсем подходит... ручка маловата, трудно пользоваться для надежной фиксации объемных конструкций... к примеру, делать рамку в которой необходимо фиксировать одновременно несколько деталей, можно надежно зафиксировать только поднимая деталь, что очень неудобно в данном контексте...
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит дорого и стильно, упаковка прочная была, проблем не возникло до сих пор, я остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина хорошая. Давно с такими работаю. Старые в основном использовал для сварки металлических конструкций. Эти купил под деревяшки. Покупкой доволен!))
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Самвел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина выглядит стильно, упакована аккуратно, качество на высоте. Получатель был в восторге. Спасибо за качество и быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая струбцина, уверенный среднячок. Есть механизм быстрого зажатия.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена более чем доступная, а качество на высоте. Удобная и легкая струбцина. Могу смело рекомендовать



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
65
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание

Угловая быстрозажимная струбцина Matrix 20322 с шириной зажима 65 х 65 мм, с двухкомпонентными обрезиненными рукоятками, предназначена для быстрой и надежной фиксации заготовок перпендикулярно друг другу. Рычажно-осевой механизм не требует особых усилий от пользователя. Инструмент позволяет точно выдерживать угол в 90°, обеспечивая высокое качество работ. Струбцину используют для сборки мебели и других конструкций.

Преимущества

  • Надежность — рама изготовлена из прочного алюминиевого сплава.
  • Возможность крепления на верстаке — в корпусе имеются специальные отверстия и пазы.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с прорезиненной рельефной поверхностью не выскальзывают из рук.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
зажимает хорошо,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень хороший,качественный. Всем советую. Муж очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина. Выглядит надежно.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная струбцина, крепкая, полностью соответствует описанию и качество наивысшее
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный, соответствует цене качество рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Пастухов А.

Достоинства:


Комментарий:
ну пока ничего плохого не скажу
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
добротная струбцина, берем вторую
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная и мощная! Размер 65/65 мм в самый раз для мелочевки и угловых соединений.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняют, собираем ящики на производстве
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
качественный инструмент. хорошая фиксация.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу очень понравились. Сделаны качественно
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцины отличные. Очень хорошо работать с ними при изготовлении мебели
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег Кудесник

Достоинства:


Комментарий:
Держит нормально! Для профильной 40*20 трубы подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Аристарх М.

Достоинства:


Комментарий:
Приятный дизайн и эргономика, адекватная стоимость, надежность, советую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцину брала для супруга, он остался доволен, сама конструкция достаточно тяжелая, но нам такую и надо было. всё рабочее, интуитивно понятное. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутая струбцина! Уже несколько раз пользовался, никаких нареканий. Своих денег стоит 100%
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина пришла быстрее, чем я ожидал даже. Упаковка была аккуратной, все целое. Качество на высоте, однозначно стоит брать
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла очень быстро. Хорошая качественная струбцина. Могу рекомендовать к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцину этой фирмы купил потому что уже была такая же. Но я её перетянул и она лопнула. Сплав хрупкий, но служил мне 5 лет на даче.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Вадим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оцениваю на твёрдую пятерку, за хорошее качество и низкую цену. Функцию выполняет идеально, дефектов не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Леонтий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Струбцина полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
удобная струбцина для фиксации 90 градусов угла. Но недостаточно крепкая ,при повышенном усилии при затягивания,проскальзывает в механизме быстрого разжатия.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Савелий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно.Свою функцию выполняет на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Благодаря отзывам выбрал этот вариант и не ошибся. Рекомендую однозначно стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Гавриил М.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Струбцина отличного качества, функциональная и удобная. Очень рад, что выбрал именно тут
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
немного не подходит для моих целей, в целом, для грубых работ хорошая струбцина... угол держит, это основное... Для более точного, постоянно использования, не совсем подходит... ручка маловата, трудно пользоваться для надежной фиксации объемных конструкций... к примеру, делать рамку в которой необходимо фиксировать одновременно несколько деталей, можно надежно зафиксировать только поднимая деталь, что очень неудобно в данном контексте...
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит дорого и стильно, упаковка прочная была, проблем не возникло до сих пор, я остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина хорошая. Давно с такими работаю. Старые в основном использовал для сварки металлических конструкций. Эти купил под деревяшки. Покупкой доволен!))
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Самвел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Струбцина выглядит стильно, упакована аккуратно, качество на высоте. Получатель был в восторге. Спасибо за качество и быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая струбцина, уверенный среднячок. Есть механизм быстрого зажатия.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена более чем доступная, а качество на высоте. Удобная и легкая струбцина. Могу смело рекомендовать


Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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