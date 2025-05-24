Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322)
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Характеристики
Описание товара Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322)
Угловая быстрозажимная струбцина Matrix 20322 с шириной зажима 65 х 65 мм, с двухкомпонентными обрезиненными рукоятками, предназначена для быстрой и надежной фиксации заготовок перпендикулярно друг другу. Рычажно-осевой механизм не требует особых усилий от пользователя. Инструмент позволяет точно выдерживать угол в 90°, обеспечивая высокое качество работ. Струбцину используют для сборки мебели и других конструкций.
Преимущества
- Надежность — рама изготовлена из прочного алюминиевого сплава.
- Возможность крепления на верстаке — в корпусе имеются специальные отверстия и пазы.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с прорезиненной рельефной поверхностью не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Угловая быстрозажимная струбцина Matrix 20322 с шириной зажима 65 х 65 мм, с двухкомпонентными обрезиненными рукоятками, предназначена для быстрой и надежной фиксации заготовок перпендикулярно друг другу. Рычажно-осевой механизм не требует особых усилий от пользователя. Инструмент позволяет точно выдерживать угол в 90°, обеспечивая высокое качество работ. Струбцину используют для сборки мебели и других конструкций.
Преимущества
- Надежность — рама изготовлена из прочного алюминиевого сплава.
- Возможность крепления на верстаке — в корпусе имеются специальные отверстия и пазы.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с прорезиненной рельефной поверхностью не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
зажимает хорошо,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень хороший,качественный. Всем советую. Муж очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина. Выглядит надежно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина, крепкая, полностью соответствует описанию и качество наивысшее
Достоинства:
Комментарий:
отличный, соответствует цене качество рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ну пока ничего плохого не скажу
Достоинства:
Комментарий:
добротная струбцина, берем вторую
Достоинства:
Комментарий:
Компактная и мощная! Размер 65/65 мм в самый раз для мелочевки и угловых соединений.
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняют, собираем ящики на производстве
Достоинства:
Комментарий:
качественный инструмент. хорошая фиксация.
Достоинства:
Комментарий:
Мужу очень понравились. Сделаны качественно
Достоинства:
Комментарий:
Струбцины отличные. Очень хорошо работать с ними при изготовлении мебели
Достоинства:
Комментарий:
Держит нормально! Для профильной 40*20 трубы подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Приятный дизайн и эргономика, адекватная стоимость, надежность, советую
Достоинства:
Комментарий:
Струбцину брала для супруга, он остался доволен, сама конструкция достаточно тяжелая, но нам такую и надо было. всё рабочее, интуитивно понятное. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутая струбцина! Уже несколько раз пользовался, никаких нареканий. Своих денег стоит 100%
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина пришла быстрее, чем я ожидал даже. Упаковка была аккуратной, все целое. Качество на высоте, однозначно стоит брать
Достоинства:
Комментарий:
Пришла очень быстро. Хорошая качественная струбцина. Могу рекомендовать к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Струбцину этой фирмы купил потому что уже была такая же. Но я её перетянул и она лопнула. Сплав хрупкий, но служил мне 5 лет на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Оцениваю на твёрдую пятерку, за хорошее качество и низкую цену. Функцию выполняет идеально, дефектов не обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Струбцина полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Достоинства:
Комментарий:
удобная струбцина для фиксации 90 градусов угла. Но недостаточно крепкая ,при повышенном усилии при затягивания,проскальзывает в механизме быстрого разжатия.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно.Свою функцию выполняет на все 100.
Достоинства:
Комментарий:
Благодаря отзывам выбрал этот вариант и не ошибся. Рекомендую однозначно стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Струбцина отличного качества, функциональная и удобная. Очень рад, что выбрал именно тут
Достоинства:
Комментарий:
немного не подходит для моих целей, в целом, для грубых работ хорошая струбцина... угол держит, это основное... Для более точного, постоянно использования, не совсем подходит... ручка маловата, трудно пользоваться для надежной фиксации объемных конструкций... к примеру, делать рамку в которой необходимо фиксировать одновременно несколько деталей, можно надежно зафиксировать только поднимая деталь, что очень неудобно в данном контексте...
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит дорого и стильно, упаковка прочная была, проблем не возникло до сих пор, я остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина хорошая. Давно с такими работаю. Старые в основном использовал для сварки металлических конструкций. Эти купил под деревяшки. Покупкой доволен!))
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина выглядит стильно, упакована аккуратно, качество на высоте. Получатель был в восторге. Спасибо за качество и быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая струбцина, уверенный среднячок. Есть механизм быстрого зажатия.
Достоинства:
Комментарий:
Цена более чем доступная, а качество на высоте. Удобная и легкая струбцина. Могу смело рекомендовать
Отзывы о товаре Струбцина угловая, быстрозажимная, 65/65 мм, двухкомпонентные обрезиненные рукоятки Matrix (20322)
Достоинства:
Комментарий:
зажимает хорошо,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень хороший,качественный. Всем советую. Муж очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина. Выглядит надежно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина, крепкая, полностью соответствует описанию и качество наивысшее
Достоинства:
Комментарий:
отличный, соответствует цене качество рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ну пока ничего плохого не скажу
Достоинства:
Комментарий:
добротная струбцина, берем вторую
Достоинства:
Комментарий:
Компактная и мощная! Размер 65/65 мм в самый раз для мелочевки и угловых соединений.
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняют, собираем ящики на производстве
Достоинства:
Комментарий:
качественный инструмент. хорошая фиксация.
Достоинства:
Комментарий:
Мужу очень понравились. Сделаны качественно
Достоинства:
Комментарий:
Струбцины отличные. Очень хорошо работать с ними при изготовлении мебели
Достоинства:
Комментарий:
Держит нормально! Для профильной 40*20 трубы подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Приятный дизайн и эргономика, адекватная стоимость, надежность, советую
Достоинства:
Комментарий:
Струбцину брала для супруга, он остался доволен, сама конструкция достаточно тяжелая, но нам такую и надо было. всё рабочее, интуитивно понятное. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутая струбцина! Уже несколько раз пользовался, никаких нареканий. Своих денег стоит 100%
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина пришла быстрее, чем я ожидал даже. Упаковка была аккуратной, все целое. Качество на высоте, однозначно стоит брать
Достоинства:
Комментарий:
Пришла очень быстро. Хорошая качественная струбцина. Могу рекомендовать к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Струбцину этой фирмы купил потому что уже была такая же. Но я её перетянул и она лопнула. Сплав хрупкий, но служил мне 5 лет на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Оцениваю на твёрдую пятерку, за хорошее качество и низкую цену. Функцию выполняет идеально, дефектов не обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Струбцина полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Достоинства:
Комментарий:
удобная струбцина для фиксации 90 градусов угла. Но недостаточно крепкая ,при повышенном усилии при затягивания,проскальзывает в механизме быстрого разжатия.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно.Свою функцию выполняет на все 100.
Достоинства:
Комментарий:
Благодаря отзывам выбрал этот вариант и не ошибся. Рекомендую однозначно стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Струбцина отличного качества, функциональная и удобная. Очень рад, что выбрал именно тут
Достоинства:
Комментарий:
немного не подходит для моих целей, в целом, для грубых работ хорошая струбцина... угол держит, это основное... Для более точного, постоянно использования, не совсем подходит... ручка маловата, трудно пользоваться для надежной фиксации объемных конструкций... к примеру, делать рамку в которой необходимо фиксировать одновременно несколько деталей, можно надежно зафиксировать только поднимая деталь, что очень неудобно в данном контексте...
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит дорого и стильно, упаковка прочная была, проблем не возникло до сих пор, я остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина хорошая. Давно с такими работаю. Старые в основном использовал для сварки металлических конструкций. Эти купил под деревяшки. Покупкой доволен!))
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина выглядит стильно, упакована аккуратно, качество на высоте. Получатель был в восторге. Спасибо за качество и быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая струбцина, уверенный среднячок. Есть механизм быстрого зажатия.
Достоинства:
Комментарий:
Цена более чем доступная, а качество на высоте. Удобная и легкая струбцина. Могу смело рекомендовать